Peter van Zadelhoff te gast bij Vrouwen van Nu

ANGERLO – Op donderdag 28 oktober was Peter van Zadelhoff te gast bij de Vrouwen van Nu Angerlo. Hij vertelde zijn verhaal, over de wijze waarop hij tot zijn huidige werk nu bij RTL is gekomen. Peter van Zadelhoff is geboren in Doetinchem en getogen in Angerlo. Sinds 2007 is hij werkzaam bij het RTL-nieuws, als presentator en eindredacteur. Hij gaf de dames een kijkje achter de schermen bij het nieuws. Aan het eind van de presentatie toonde hij het nieuws waarop zijn moeder, lid Henny van Zadelhoff, werd gepresenteerd.

Ook de komende maanden staat er weer van alles op het programma bij de Vrouwen van Nu, zoals lezingen, muziek en bloemschikken. Wie zin heeft ook eens vrijblijvend te komen kijken, kan een mailtje sturen naar vrouwenvannu.angerlo@gmail.com.