Ouderenbond Cosbo in gesprek met de politiek

RHEDEN – Het Cosbo, de overkoepelende organisatie van de ouderenbonden ASVR – KBO – PCOB en belangenbehartiger voor álle senioren in de gemeente Rheden, heeft weer een politiek manifest geschreven. Evenals 4 jaar geleden heeft de organisatie dit aangeboden aan alle politieke partijen die mee gaan doen aan de gemeenraadsverkiezingen van 2022.

Dit politiek manifest heeft de titel meegekregen ‘Rheden een seniorvriendelijke gemeente’. Uitgangspunt hierin is dat de mensen centraal moeten staan en niet de regels. De vier nader uitgewerkte kernpunten zijn: welzijn en zorg, wonen, veiligheid en digitalisering.

Inmiddels zijn er met de helft van de politieke partijen gesprekken geweest om de belangen van de senioren in de verkiezingsprogramma’s te krijgen. Gelukkig blijken al verschillende punten ook de aandacht te hebben in de diverse verkiezingsprogramma’s. Het COSBO hoopt dat de andere partijen zich nog gaan melden om in gesprek te gaan.

Ook is er de intentie om gedurende de komende raadsperiode met de politieke partijen in gesprek te gaan om zo ook de belangen van onze senioren op de juiste manier te behartigen. Geïnteresseerden die ook een politiek manifest van het Cosbo willen ontvangen, kunnen mailen naar info@annebruger.nl.