Oudere fietsers gezocht om Doortraproute te testen

GEM. RHEDEN – De Fietsersbond is op zoek naar oudere fietsers om een nieuwe Doortraproute in de gemeente Rheden te testen. Doortraproutes zijn fietsrondjes van 20 tot 25 kilometer, mooi, groen, over redelijk ruime paden, met weinig obstakels en over relatief veilige wegen en kruispunten. Om te checken of fietsers de route als aantrekkelijk en veilig ervaren, vraagt de Fietsersbond oudere fietsers om de route te fietsen en er hun mening over te geven.

Testfietsers kunnen de route fietsen van 18 tot en met 21 november, alleen, maar ook met familie, vrienden of de fietsclub. Dat is niet alleen gezelliger, maar hoe meer fietsers zich aanmelden om te testen, hoe beter de routes straks zijn. Wie mee wil doen, kan zich aanmelden via www.fietsersbond.nl/testfietsen. Deelnemers ontvangen dan informatie over de testdagen, een beschrijving van de route en een link naar een vragenlijst waar zij hun mening over de route kunnen geven. Onder de testfietsers wordt per route een cadeaubon van 20 euro verloot.

De Doortraproutes worden gemaakt door de Fietsersbond in opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel als onderdeel van het landelijke programma Doortrappen. Dit programma heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Dit jaar worden 9 Doortraproutes ontwikkeld, in de gemeenten Apeldoorn, Lochem, Oldenzaal, Raalte, Renkum, Rheden, Rijssen-Holten, Voorst en Zevenaar. De routes zijn in eerste instantie bedoeld voor senioren, maar natuurlijk kan iedereen ze fietsen.

Foto: Lenus van der Broek