Oude gedenksteen Record blijft in nieuwe woonwijk

VELP – Toekomstige bewoners Selma van Ramele en haar dochter Isabel hebben woensdag 10 november, samen met wethouder Ronald Haverkamp van de gemeente Rheden, een oude gedenksteen gemetseld in de gevel van hun nieuwe woning op het voormalige Record-terrein in Velp.

Op het terrein waar decennialang metaalfabriek Record was gevestigd, komen 29 nieuwe woningen. Bijzonder aan het plan, ontworpen door Weusten Liedenbaum Architecten uit Arnhem, is dat een aantal industriële elementen wordt behouden. Zo wordt een voormalige fabriekshal straks een centraal ontmoetingspunt. Ook keren de kenmerkende sheddaken van de voormalige loodsen terug in het ontwerp van een aantal woningen.

De initiatiefnemers van de kleine woonwijk smeedden het plan om een oude eerste steen, die in 1958 was gelegd bij de bouw van een nieuw kantoor van Record, terug te laten keren in de kleinschalige woonwijk. De Bunte Ontwikkeling greep dat moment aan om een feestelijke bijeenkomst te houden voor alle kopers van de 29 nieuwe woningen.

Waardering Wethouder Haverkamp sprak voorafgaand aan de officiële handeling zijn waardering uit voor projectontwikkelaar De Bunte Vastgoed en aannemer Kelderman Bouw uit Ede. Volgens hem zijn deze partijen erin geslaagd om in samenspraak met de buurt een mooi plan te ontwikkelen. “Het is echt fijn dat we in deze tijd 29 woningen kunnen bouwen in Velp. Daar is een enorme behoefte aan. Zeker in onze gemeente, waar we het vooral moeten hebben van inbreidingsprojecten, is dit een welkom project.”

De bouw is nog in volle gang. Directeur Kees Blotenburg van aannemer Kelderman Bouw gaf aan dat – mits de vorst en wispelturige grondstoffenmarkt geen roet in het eten gooien – de eerste woningen in de loop van het eerste kwartaal van 2022 kunnen worden opgeleverd.

Selma van Ramele en haar dochter Isabel mochten als officiële handeling de gedenksteen inmetselen in de gevel van hun nieuwe huis. “Dat geeft het huis nog nét iets extra’s”, lacht ze nadat de klus is geklaard. “We zijn blij dat we in Velp kunnen gaan wonen. We wonen nu in De Schuytgraaf, ook met veel plezier. Maar we koesterden altijd de wens om aan deze kant van Arnhem te gaan wonen. Lekker dichtbij de bossen en dichtbij de middelbare school.”Isabel houdt straks zeeën van tijd over. Nu moet ze nog ruim veertig minuten fietsen; straks hooguit tien. Voor Selma is deze woning een lot uit de loterij. Letterlijk, want er was massale belangstelling voor dit project. Wat dat betreft had Joost Peereboom, eigenaar van De Bunte Vastgoed, nog goed nieuws. Op het terrein komen nóg drie levensloopbestendige woningen op de plek van een voormalige hal. “Daarvoor moet het bestemmingsplan nog worden gewijzigd, maar daar zijn we nu volop mee bezig.”