Organisatie Verrassend Doesburg weer in de startblokken voor 2022

DOESBURG – Het programma voor Verrassend Doesburg, de opvolger van Doesburg Binnenste Buiten, was al rond, maar het feest heeft nog steeds niet plaats kunnen vinden. Het nieuwe evenement staat al twee jaar in de steigers en de organisatie is opnieuw begonnen met het regelen van activiteiten en attracties voor dit stadsfeest, dat op 15, 16 en 17 juli 2022 dan eindelijk moet gaan plaatsvinden.

Eddy Berentsen nam twee jaar geleden het initiatief om Doesburg Binnenste Buiten nieuw leven in te blazen. Nadat het oude bestuur ermee was gestopt, zag hij mogelijkheden om een nieuw stadsfeest te organiseren vóór en dóór Doesburgers. “Het wordt een kwalitatief hoogwaardig evenement met dingen die je niet overal ziet. Straattheater, activiteiten, foodtrucks en een mooie braderie. Winkeliers krijgen gratis een kraam ter beschikking en we halen geen verkopers van buiten die spullen aanbieden die ook bij onze eigen ondernemers verkrijgbaar zijn. Ook voor verenigingen is er een kraam of andere ruimte beschikbaar, in ruil voor de hulp van een paar vrijwilligers. Zo kan iedereen meedoen.”

Programma

Zelf is Berentsen al druk met de invulling van het programma, dat hij voor 2020 al helemaal rond had. Een groot deel van de straatartiesten en activiteiten probeert hij weer te krijgen. Een aantal is al bevestigd, met anderen is hij in gesprek. “Er komt muziek van folkbands, een grote groep doedelzakkers en andere bands. Ik wil race-simulatoren, VR-brillen en drones. Ik ben in gesprek met het raceteam van Max Verstappen en ik wil Ferrari’s waar je rondjes in kunt rijden. Er komen instrumentenmakers, keramisten, clowns en andere theateracts. Het korps commando’s komt met een tank en het WK robotvoetbal wordt gehouden. Ik wil de Molukse en Turkse gemeenschap vragen een aandeel te leveren. De fanfare is welkom, noem het allemaal maar op. Daarnaast komt een aantal vertrouwde onderdelen weer terug, zoals de clowntjesoptocht en kleedjesmarkt.”

Handen nodig

Mooie plannen dus, maar er hangt wel een prijskaartje aan. “We willen een mooi evenement en dat kost wat. Maar we doen er alles aan om de begroting rond te krijgen”, aldus Berentsen, die er alle vertrouwen in heeft dat hij alles rond kan krijgen. Hij gaat aan de slag met subsidies en is samen met Bas Derksen en Maarten Jansen de Vrienden van Verrassend Doesburg gestart, waar vorig jaar al veel mensen een bijdrage aan hebben geleverd. “Die actie gaan we weer opstarten en na de belangstelling van vorig jaar hopen we opnieuw op veel animo.” Binnenkort worden er formulieren verspreid waarop iedereen zich kan aanmelden, zowel bedrijven als particulieren.

Wie op een andere manier wil helpen, is meer dan welkom als vrijwilliger. “We hebben handjes nodig”, vertelt Berentsen. “Zowel in de voorbereidingen als op de dag zelf. Denkers en doeners. We hebben mensen nodig die brieven en formulieren willen verspreiden en ophalen, een marktmeester, gastheren en – vrouwen die de artiesten willen ontvangen en deelnemers de weg wijzen, noem maar op. Alles moet perfect verlopen en daar hebben we mensen voor nodig.” Wie een helpende hand wil bieden, op welke manier dan ook, kan contact opnemen met Eddy Berentsen via tel.06-53467045 of eddyberentsen@hotmail.com.

Doe’s Live

Ook de optredens van Doe’s Live moeten geld in het laatje brengen voor Verrassend Doesburg. Deze serie optredens, door een grote groep muzikanten met Doesburgse roots, is door Berentsen op poten gezet om de horeca te ondersteunen en een beetje leven in de brouwerij te brengen in deze tijd na corona. Zondag 28 november zou het eerste optreden in De Waag zijn, de gratis kaarten waren binnen een half uur vergeven, maar helaas, na de persconferentie van afgelopen vrijdag kunnen er geen 170 mensen bij elkaar komen. Hoe nu verder en wanneer wel is nog niet bekend. Eddy blijft enthousiast: “We hebben 24 goede muzikanten bij elkaar, die allemaal gratis en voor niks optreden. We hebben een lekker repertoire ingestudeerd waar we een mooi programma mee kunnen vullen.” De bedoeling is om meer bezoekers naar de horeca te trekken, die wel een extraatje kan gebruiken. Tegelijkertijd staat er een collectebus en wat bezoekers daarin doen, komt in het spaarvarken van Verrassend Doesburg.

Er staan, naast het optreden in De Waag, nog binnenoptredens gepland in het Gilde Café, de Onderbouw en Het Arsenaal. “Op zondag 30 januari spelen we in Het Arsenaal. Daarvoor zijn 100 kaarten beschikbaar. Die ga ik vanaf 5 januari 10.00 uur uitgeven vanuit mijn atelier Grote Beer Licht en Ontwerp aan de Ooipoortstraat 3.” Later staan nog buitenoptredens gepland bij brasserie De Poort, eetcafé Bruut en proeverij de Stadstuin. Afsluiter wordt een show op de laatste dag van Verrassend Doesburg.

Foto: Bas Derksen, Maarten Jansen en Eddy Berentsen gaan weer aan de slag met de Vrienden van Verrassend Doesburg