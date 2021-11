Opruimactie Eerbeek Schoon

EERBEEK – Zaterdag 20 november komt Eerbeek Schoon weer in actie. Dit keer gaat de vrijwilligersgroep opruimen rond de basisscholen C. van Leeuwen en De Enk en vanaf daar richting De Veldkant omdat ook bij de sportvoorzieningen veel zwerfvuil ligt. Met name ouders worden opgeroepen te komen helpen, omdat zij natuurlijk ook willen dat hun kind in een schone omgeving naar school gaat en speelt.

Een schoon milieu draagt ook bij aan de biodiversiteit van de omgeving. De groep gaat aan de slag om het zwerfvuil op te ruimen, zodat het groen zich optimaal kan ontwikkelen. De gemeente Brummen zorgt voor zakken, prikstokken, handschoenen en een ring om de vuilniszak aan te hangen. Er wordt in kleine groepjes opgeruimd van 10.00 tot 12.30 uur. De vrijwilligers verzamelen zich bij de C. van Leeuwenschool aan de H.A. Lorentzstraat in Eerbeek.

Eerbeek Schoon is op zoek naar een promotievrijwilliger. Gezocht wordt iemand die thuis is in Facebook, Instagram en e-mail en de groep kan helpen bij het plaatsen van berichten en promoten van de acties.