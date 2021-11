Opbrengst collecte Dierenbescherming

BRUMMEN / LEUVENHEIM – In de eerste week van oktober gingen 15 vrijwillige collectanten uit Brummen en Leuvenheim op pad voor de Dierenbescherming. In deze dorpen werd 1189,25 euro opgehaald. Daarnaast hebben de collectanten nog 114,90 euro ingezameld via een donatie met de QR-code op de collectebus. Namens de Dierenbescherming en alle dieren bedankt het wijkhoofd alle collectanten enorm voor hun inzet. Wie interesse heeft om volgend jaar mee te lopen, kan contact opnemen met de Dierenbescherming. Doneren kan ook altijd via de website www.dierenbescherming.nl/helponsredden.