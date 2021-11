Oost-Gelders Streektaaldictee in Hummelo

HUMMELO – Donderdag 11 november staat de dertiende editie van het Oost-Gelders Streektaaldictee op de agenda. Er is een mooie dicteetekst opgesteld met veel bijzondere dialectwoorden uit Achterhoeks en Liemers. In 2019 werden de deelnemers nog uitgedaagd met woorden als hussekonte, toetvinke, bouwpietjes, piäöntjes, knozzen, blinzeken en pannevöggele.

Het dictee wordt gehouden in de zaal van De Gouden Karper in Hummelo en begint om 19.30 uur. Voorlezers van het dictee zijn de bekende schrijver-zanger-verteller Henk van Aalten en ECAL-streektaalprojectmedewerker Diana Abbink. Regionale weerman en dialectspreker Gerrit Vossers houdt een praatje over het weer in Achterhoek en Liemers. Streektaalband GoedVolk treedt op met haar luisterliedjes in het Nedersaksisch en het Kleverlands, de taal die gesproken wordt in de Liemers. De jury, die het dictee van de deelnemers nakijkt, staat onder leiding van dr. Lex Schaars. Hij werd vorig jaar benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor al zijn verdiensten voor het Nedersaksisch in de Achterhoek.

Kijk op www.streektaaldictee.nl voor meer informatie, oude dicteeteksten en een uitleg over de WALD-spelling. De belangrijkste regel bij het maken van het dictee is, dat de deelnemers goed moeten luisteren naar de uitspraak van de voorlezers. Deelname aan het dictee kost 5 euro. Aanmelden is verplicht en kan tot uiterlijk 11 november bij het Erfgoedcentrum via info@ecal.nu of tel. 0314-787078. Aangeraden wordt om vroeg te reserveren.