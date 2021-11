Ontwerp je eigen app in de bibliotheek

DIEREN/VELP – In november kunnen kinderen bij de Bibliotheek Veluwezoom ontdekken hoe ze een eigen app kunnen ontwerpen. Mediacoaches begeleiden het proces van het verzinnen van een goed verhaal en het ontwerpen op papier tot het maken van een menu, testen en verbeteren én digitaliseren. Op een speelse manier ontdekken kinderen zo met nieuwe media en nieuwe technieken om te gaan.

Deze workshop is op maandag 8 november van 15.30 tot 17.00 uur in de bibliotheek in Dieren en op dinsdag 9 november van 15.30 tot 17.00 uur in de bibiliotheek in Velp. Ontwerp je eigen app is geschikt voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Deelname kost 2,50 euro. Aanmelden kan via www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda.