Online Walk en Talk

DOESBURG – Donderdag 25 november is er een online bijeenkomst van Walk & Talk, verzorgd door Bibliotheek West-Achterhoek. Bij deze koffiepauze voor werkzoekenden is iedereen welkom. Er is dit keer geen spreker, maar de deelnemers gaan met elkaar in gesprek over het zoeken naar werk. Zo kunnen zij elkaar tips geven en hun netwerk vergroten. De online bijeenkomst is van 10.00 tot 11.00 uur. Deelname is gratis. Aanmelden kan door te mailen naar m.luiten@bibliotheekwestachterhoek.nl of te bellen naar de klantenservice, tel. 0314-333445. Deelnemers krijgen een mail met een uitnodiging om online deel te nemen via Teams.