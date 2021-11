Online lezing cybersecurity

DIEREN – De lezing van specialist in cyber security en internet-privacy Brenno de Winter, maandagavond 29 november, wordt niet in de bibliotheek,m maar online gehouden. Brenno neemt de aanwezigen mee in de digitale jungle van het internet. Wat gebeurt daar eigenlijk allemaal? Is deze wereld wel veilig? Welke sporen laten we achter en wat zijn daarvan de gevolgen?

Brenno de Winter is schrijver, voormalig onderzoeksjournalist, specialist in cyber security en internet-privacy en begenadigd spreker. Als auteur schreef hij daarnaast diverse boeken, waaronder een roman, getiteld De rode hack. Zijn non-fictieboek Digitale stormvloed wordt vaak genoemd als ‘verplichte literatuur’ voor bestuurders en bedrijven die inzicht willen hebben in de kansen en bedreigingen van internet. Hoe moeilijk – of makkelijk – is hacken eigenlijk?

De online bijeenkomst met Brenno de Winter is maandag 29 november van 19.30 tot 21.30 uur. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar via www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda of via de Bibliotheek Dieren, tel. 0313-415476. De kosten zijn 7,50 euro voor leden van de bibliotheek, 10 euro voor niet-leden. Voor plusabonnementhouders is de lezing gratis bij te wonen.