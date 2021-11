Onderscheiding voor Ria van Halteren-Sins

DOESBURG – Ria van Halteren uit Doesburg is zondag 31 oktober koninklijk onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar speldde haar het bijbehorende lintje op in speeltuin Kindervreugd. Hier is mevrouw Van Halteren al 18 jaar vrijwilligster. Ze heeft 10 jaar een bestuursfunctie, waarvan de laatste 4 jaar als voorzitter. Kindervreugd is veel meer dan een speeltuin, het vervult een maatschappelijke functie in de buurt. Daarnaast is zij al jaren mantelzorger, eerst voor haar broer, nu voor haar zieke echtgenoot, met ernstige fysieke beperkingen. Ze heeft en maakt tijd voor iedereen die belangrijk is in haar leven, zonder daar zelf veel voor terug te vragen.

Foto: Maarten Lindner