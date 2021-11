Ombudsteam PvdA in actie bij Repair Café

VELP – Zaterdag 27 november is het Ombudsteam van de PvdA Rheden weer in De Poort in Velp. Zij zijn daar van 14.00 tot 16.00 uur, gelijktijdig met het Repair Café, om mensen te helpen die een probleem hebben. Dit kan gaan over contacten met de overheid en maatschappelijke organisaties. Het Ombudsteam helpt om daarin een weg te vinden. Meer informatie over het Ombudsteam is te verkrijgen via tel. 06-19281932 of

pvdaombudsteamrheden@gmail.com.