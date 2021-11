Nu FF Anders Dienst met Vocation

EERBEEK – De Nu FF Anders Dienst, die zondag 7 november wordt gehouden in de Kruiskerk in Eerbeek heeft als thema ‘Kom Zie! Ontmoetingen met Jezus’. Iedereen draagt een rugzak mee in het leven, gevuld met vreugdevolle herinneringen, maar ook met moeite en verdriet. In de Nu FF Anders dienst wordt gesproken over welke bagage je meeneemt in je leven en hoe geloof en geloofservaringen hierbij passen. “Je kan Jezus ook nu nog ontmoeten, soms op onverwachte momenten of als je het zelf niet eens door hebt…” De dienst wordt verzorgd door gospelkoor Vocation uit Apeldoorn. De koorleden voelen zich geroepen zingend het evangelie te brengen. De Nu FF Anders Dienst begint om 10.00 uur, de koffie staat klaar om 9.45 uur. De dienst is ook online te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.