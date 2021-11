November exposities in Kunstlab Doesburg

DOESBURG – In november zijn de schilderijen van Loes Steijgerwalt te zien in de opkamer van het Kunstlab in Doesburg. Het hart van Loes Steijgerwalt gaat uit naar het landschap. En dat is te zien in haar schilderijen. Eenmaal per week schildert zij ze buiten, samen met de plein-air groep Pictura Gelria, en tweemaal per week binnen in het Juvenaat in Zevenaar. Haar favoriete materiaal is acryl. In het verleden maakte zij beelden in brons, hout en steen, maar het schilderen van het landschap heeft nu haar voorkeur.

Het thema voor de expositie in de winkel is Extase. Leden van het Kunstlab laten daar zien waartoe dit thema hen heeft geïnspireerd De winkel en expositie zijn open op dinsdag tot en met zaterdag en op de Culturele Zondag van 12.00 – 17.00 uur.