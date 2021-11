NK Klaverjassen en jokeren

HOENDERLOO – Op zondag 7 november vanaf 10.00 uur worden in Hoenderloo twee Nederlands Kampioenschappen gespeeld. Het gaat om Klaverjassen voor koppels ‘Amsterdams systeem’ en Jokeren. Beide kampioenschappen worden gehouden in de grote zaal van De Ruggestee aan de Krimweg. Er kunnen maximaal 64 koppels meedoen aan het klaverjassen en 32 jokeraars. Inschrijving is nog mogelijk, die kan via www.kaartbondnederland.nl. De bond heeft het idee dat er uit angst mensen wegblijven, maar verzekert deelnemers ervan dat zij er alles aan doen om besmettingen te voorkomen. QR-codes worden gecontroleerd in combinatie met het identiteitsbewijs.