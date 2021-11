Nieuwe voorzitter en jubilarissen bij Zonnebloem

RHEDEN / DE STEEG – Drie vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Rheden – De Steeg zijn in het zonnetje gezet omdat zij al 10 jaar vrijwilliger zijn. Dia Peelen, Mientje Peelen en Willie Kerkhof kregen alle drie een oorkonde en een insigne voor hun inzet binnen de afdeling. De voorzitter prees hen om hun inbreng bij de diverse activiteiten en overhandigde hen een mooie bos bloemen. Omdat Dia Peelen en Willie Kerkhof niet aanwezig konden zijn, krijgen zij hun attenties later thuisgebracht door de voorzitter en secretaris. Op de foto Mientje Peelen samen met voorzitter Wouter van den Bosch.

Diezelfde voorzitter werd ook verrast met een insigne, oorkonde en bloemen, eveneens vanwege een 10-jarig jubileum. Hij kon op 3 november de voorzittershamer overdragen aan zijn opvolgster Loes van der Lubbe. Omdat dit de afgelopen anderhalf jaar steeds niet lukte, hebben beiden er bijna een duobaan van gemaakt. Loes kon zo mooi in haar nieuwe taak binnen de afdeling Rheden-De Steeg groeien. Loes draait al sinds 1992 mee in de Zonnebloem, was vrijwilliger in de Randstad en had bestuursfuncties op provinciaal en landelijk niveau. Grappig is dat Wouter, die in het provinciebestuur begon, daar het voorzitterschap van Loes overnam. Als dank voor zijn werkzaamheden kreeg Wouter van de afdeling het bronzen waarderingsbeeldje en een mooie bos bloemen uit handen van de nieuwe voorzitter.