Nieuwe uitgave van De Geiten Pers: Naar de kalkberg van Anneloes Timmerije

BRUMMEN – De Brummense uitgeverij De Geiten Pers presenteert zondag 21 november een nieuwe titel. Anneloes Timmerije schreef het boek ‘Naar de kalkberg’, over haar overgrootvader, die in Brummen opgroeide.

De overgrootvader van Anneloes Timmerije groeide op in Brummen. De schrijfster verhaalt in ‘Naar de kalkberg’ over een fictieve ontmoeting in Brummen met de jonge Marius Boogaardt, later slachtoffer van de eerste ontvoering in Nederland. Deze ontmoeting maakte diepe indruk op hem. Later ging de overgrootvader bij het leger en rond 1880 vertrok hij naar de Oost.

‘Naar de kalkberg’ wordt zondag 21 november om 15.00 uur gepresenteerd in Hotel Groot Engelenburg. Aanmelden voor de presentatie kan via degeitenpers@live.nl. Vanaf 22 november is de publicatie aan te schaffen bij de bekende verkoopadressen en via www.geitenpers.nl. Een deel van de opbrengst van deze publicatie komt ten goede aan de restauratie van het graf van Marius aan de Voorsterweg te Brummen.

Anneloes Timmerije is journalist en schrijver van non-fictie en fictie. In 2005 maakte ze haar fictiedebuut met de verhalenbundel Zwartzuur, waarmee ze de Vrouw&Kultuur Debuutprijs 2006 won. De bundel werd ook voor verschillende andere prijzen genomineerd. Op dit succes volgden onder andere Timmerijes eerste roman De grote Joseph (2010), Slaapwandelen bij daglicht (2013) en, samen met echtgenoot Charles den Tex, Het vergeten verhaal van een onwankelbare liefde in oorlogstijd (2014). Haar in 2019 verschenen boek De mannen van Maria gaat over een jonge vrouw die in de zeventiende eeuw naar Batavia wordt gestuurd omdat daar huwbare vrouwen nodig zijn.

De Geiten Pers is een literaire uitgeverij van lokale verhalen over Brummen en Eerbeek, geschreven door professionele, landelijk bekende schrijvers. Voorgangers van Anneloes Timmerije waren bijvoorbeeld Elsbeth Etty, Josha Zwaan, Menno Tamminga, Bas Steman, Martine Letterie, Coen Simon, Jolande Withuis, Jan Brokken, A.L. Snijders, Jan Siebelink, Lydia Rood en Laurens Hoevenaren. Het gaat om bibliofiele publicaties, die met zorg worden uitgegeven in een eenmalige oplage van dit keer 500 exemplaren.

www.geitenpers.nl