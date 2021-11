Nieuwe tentoonstelling Nieuwe Ruimte

VELP – DONNA is de titel van de nieuwe tentoonstelling die Nieuwe Ruimte, het podium voor beeldende kunst in de gemeente Rheden, presenteert van 7 november tot en met 19 december. ‘Kunstenaar van de maand’ Gérard Philipsen exposeert samen met drie collega’s; Adri van den Beukel, Fred Knippen en Madelon Overbeek. DONNA, in dit geval een eretitel voor de vrouw.

De vier kunstenaars kennen elkaar al jaren en stonden aan de wieg van onder andere Stichting Kunst in Kwartier en Kunst in de Markt. Alle vier geven les in beeldende technieken. Hun werk kenmerkt zich door het samenvoegen van verschillende materialen tot collages, ruimtelijke objecten en portretten.

Gérard Philipsen is een veelzijdige kunstenaar. Hij maakt schilderijen, tekeningen, etsen, sieraden en beelden en werkt vaak in series met één onderwerp als uitgangspunt. In deze expositie brengt hij een hommage aan zijn vrouw Ans, die in 2014 overleed. Met behulp van verschillende materialen assembleert hij ruimtelijke portretten en zien we haar bijna levensecht door zijn ogen. Soms confronterend en ontroerend en altijd met respect en waardigheid.

Adri van den Beukel schildert, maakt grafiek en collages en beelden van papier-maché. Getriggerd door een vreemde krantenfoto ontstaan al werkend en associërend de beelden. Dierlijke mensen, menselijke dieren, vaak in een vervreemdende sfeer maar overwegend lichtvoetig, humoristisch en vrolijk.

Fred Knippen exposeert grafische collages op de rand van figuratie en abstractie. Zijn werk is monumentaal, soms meditatief van karakter met een bewuste keuze voor een beperkt kleurenpalet. Zoeken naar de essentie, is zijn credo. Zo ontstaat rijke soberheid en een uitbundige ingetogenheid.

Madelon Overbeek geeft oud porselein een nieuwe betekenis en een nieuwe vorm. Beeldjes, bordjes, schaaltjes, kopjes maar ook de scherven daarvan vormen samen een geheel met hier en daar verhalende elementen. Bij haar kleine werk is meestal één beeld het uitgangspunt waar ze verder omheen werk. Details zijn altijd afgewerkt met goudverf , kralen en glitters. Alle onderdelen zijn gevonden op haar favoriete winkelplekken: antiekmarkten, rommelmarkten en kringloopwinkels.

De expositie is ’s zondag te bezoeken van 12.00 uur tot 17.00 uur aan de Oranjestraat 36a in Velp en wordt op 7 november om 14 00 uur geopend.