Nieuwe Doesburgers maken samen persoonlijke expositie

DOESBURG – Tien nieuwe Doesburgers stellen zich voor in een bijzondere expositie, die tot en met 12 december te zien is in de Martinikerk. In een project van twintig weken, getiteld Samen Doesburg, zijn ze creatief aan de slag geweest en ondertussen maakten ze een begin met het leren van de Nederlandse taal.

Het project Samen Doesburg is een samenwerking tussen het Graafschap College, de gemeente Doesburg en de Schilderschool van André Bikker. Twintig weken lang hebben de deelnemers, afkomstig uit Syrië, Eritrea en Turkije, geïllustreerd, geschilderd, geboetseerd en taalles gehad in de Schilderschool, onder leiding van creatief ondernemer André Bikker en stagiair Harm Tiecken. Dat was best lastig, vertelt Bikker. “De deelnemers kregen een opdracht en dan moesten ze maar hopen dat ze het snapten. Vaak vertaalden ze het voor elkaar, dus een uitleg ging dan over vier schijven voordat iedereen het hoorde.” Maar langzamerhand ging dat beter en met handen en voeten kom je een heel eind. Het viel Bikker op hoe mooi de samenwerking tussen de deelnemers verliep. “Als iemand iets niet wist, werd er voorgezegd en geholpen. Dat was mooi om te zien.”

Leyla, Shams Adin, Muna, Smret, Mohammed, Weini, Abdul Halim, Rusom, Tesfation, Fena, Abbas en Hiwet werkten aan gezamenlijke en individuele opdrachten. Zo maakten ze een zelfportret, maar tekenden ze ook hun huis en maakten ze afbeeldingen van hun verlangens, toekomstbeeld en zorgen. Het resultaat: twintig panelen met persoonlijke werken, samengevoegd tot een tentoonstelling.

Hiwet, Simret en Muna hebben met veel plezier meegedaan en willen graag wat vertellen over het project. Het woord ‘krant’ kennen ze nog niet, maar Regiobode lezen ze wel, om te oefenen. “Het was heel leuk om mee te doen. Wel moeilijk, maar goed om veel te praten en woorden te oefenen”, vertelt Muna. Simret voegt toe: “Het was ook heel leuk om samen koffie te drinken”, zegt Simret. Ook hebben ze een typisch Nederlands woord geleerd: “Het was altijd heel gezellig!”

De expositie werd geopend door burgemeester Loes van der Meijs, die de kunstenaars van harte welkom heette in de stad. “Waar je ook vandaan komt, in Doesburg ben je altijd welkom en zijn we blij dat je er bent. We zijn heel blij met de verrijking die jullie meenemen.” Ze liet weten trots te zijn op de organisatoren en deelnemers van het project, die samen hebben gewerkt aan integratie. De burgemeester benadrukte dat het leren van de taal daarvoor het allerbelangrijkst is. “Je mag in Nederland alles zijn wat je wil. En als je het ergens niet eens mee bent, mag je daar altijd over praten.” Van der Meijs overhandigde elke deelnemer een certificaat, waarna ze de deuren tot de kapel opende, waar de expositie te zien is.

De tentoonstelling bestaat niet alleen uit tekeningen en schilderijen van de deelnemers, maar er is ook een film te zien waarin zij zich voorstellen en iets over hun leven vertellen. Volgens kunstenaar André Bikker geeft de expositie bezoekers de kans nieuwe mensen te leren kennen. De tentoonstelling is tot en met 12 december dagelijks tussen 11.00 en 14.00 uur te zien in de Martinikerk.

Foto: Linda Peppelman

Foto: Exposanten, bezoekers en burgemeester Loes van der Meijs bekijken de expositie Samen Doesburg