Nieuwe dirigent voor harmonieorkest Koninklijke Rosendaalsche Kapel

ROZENDAAL – Willy Beudel is vanaf deze zomer de nieuwe dirigent van de harmonie van de Koninklijke Rosendaalsche Kapel (KRK). Hij neemt het stokje over van Michel Jalink, die sinds 2011 dirigent was van de harmonie.

Al op 7-jarige leeftijd begon Willy met musiceren bij de harmonie in Oud-Zevenaar. Na het behalen van alle HaFa-diploma’s op klarinet ging hij verder met het ontdekken van andere instrumenten en met het dirigeren. Op zijn zestiende stond hij al voor zijn eerste blaasorkest. Na het afronden van zijn diploma HaFaBra-directie ging hij als fulltime dirigent aan de slag. Op dit moment is hij naast de Koninklijke Rosendaalsche Kapel ook dirigent bij Seniorenorkest De Vriendenkring (Oost Veluwe en IJsselstreek) en Christelijke Muziekvereniging Crescendo in Hengelo (Gld.).

Op de vacature voor een nieuwe dirigent kwamen 17 reacties binnen. Met zes kandidaten zijn online selectiegesprekken gevoerd, waarvan er uiteindelijk drie voor een proefdirectie op de bok kwamen. De Kapel koos uiteindelijk voor Willy Beudel vanwege zijn ervaring, maar vooral omdat hij goed bij de vereniging past en de leden enthousiast waren over zijn proefdirectie.

Willy begint bij de Kininklijke Rosendaalsche Kapel na een lange periode van ‘stilte’ en dat is best een uitdaging. Het enthousiasmeren van leden om weer meer te musiceren vindt hij nu het belangrijkst. Tijdens de lockdown en de strengere maatregelen is de motivatie om thuis te oefenen afgenomen, mede door het stilleggen van gezamenlijke repetities. Hierdoor ontbrak ook het doel om ergens samen naartoe te werken, er waren immers ook geen optredens mogelijk.

Voor de nieuwe dirigent is een repetitie geslaagd als hij het gevoel heeft dat er iets is gebeurd, als er lekker gewerkt is. Maar ook als de muzikanten zelf beseffen dat ze weer een stap verder zijn gekomen met elkaar. Voor Willy betekent musiceren ontspanning door inspanning. Hij hoopt dat mensen zich meer realiseren dat muziek een belangrijke bijdrage kan leveren aan die ontspanning in de hectiek van het dagelijks leven. De harmonie van de Koninklijke Rosendaalsche Kapel gaat vol vertrouwen met Willy aan de slag. Mensen die ook muziek willen maken kunnen contact opnemen via de website of mailen naar secretariaat@rosendaalschekapel.nl.

www.rosendaalschekapel.nl