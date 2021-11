Nieuwe bomen geplant in Rhedense weide

RHEDEN – Wethouder Marc Budel zette woensdagmorgen 10 november samen met de leerlingen uit groep 7 van basisschool De Holtbanck uit Rheden de schop in de grond. Het was Nationale Boomfeestdag en de kinderen hebben verschillende bomen geplant in de schapenweide aan de Laakweg.

Er is hard gewerkt deze morgen. In totaal zijn er 47 bomen geplant: 8 esdoorns, 4 essen, 5 haagbeuken, 3 kastanjes, 6 zoete kersen, 3 noten, 4 pecannoten, 6 linden, 3 elzen, 1 bijenboom, 3 krenten en 1 iep. Onder de eerste boom, die de wethouder samen met drie leerlingen in de grond zette, is een koker met daarin de namen van alle kinderen de grond in gegaan, zodat voor altijd vastgelegd is wie deze bomen hebben geplant.

De schapenwei maakt deel uit van de Zuidflank van Rheden. De gemeente Rheden doet al jaren mee aan de Nationale Boomfeestdag, waarop kinderen bomen planten. De gemeente heeft de intentie dat elk kind tijdens zijn of haar basisschooltijd een boom plant. Elke boom is een bijdrage aan het Klimaatakkoord en het gemeentelijke klimaatdoel-2020.

Foto: Theo Jansen