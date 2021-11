Nieuw wolvenraster in gebruik bij schaapskooi Rheden

RHEDEN – Vrijdag 12 november is het nieuwe wolvenkerend raster bij de schaapskooi in Rheden officieel in gebruik genomen. Het oude raster was aan vervanging toe. Stichting de Rhedense Schaapskudde en Natuurmonumenten hebben er samen voor gezorgd dat het nieuwe raster de schapen meteen beschermt tegen de wolf. “De wolf is in opmars en we willen graag samen leven”, aldus herderin Cynthia Berendsen.

Boswachters van Natuurmonumenten en de herder en het bestuur van de Rhedense Schaapskudde zijn blij met hun samenwerking. Om deze te bekrachtigen namen zij vrijdag samen het nieuwe raster officieel in gebruik. Voorzitter Herman Wehkamp van de Stichting de Rhedense Schaapskudde en beheerder Jeroen de Koe van Natuurmonumenten staken, onder toeziend oog van de wolf, twee stekkers in elkaar.

Foto: Theo Jansen