Nieuw speelbeleid gemeente Rheden ter inzage

RHEDEN – Hoe kunnen we er samen met onze partners voor zorgen dat kinderen en jongeren in onze gemeente voldoende buitenspelen? Deze vraag staat centraal in het nieuwe speelruimtebeleid van de gemeente Rheden. Dit beleid ligt nu ter inzage.

Het doel van de gemeente Rheden voor de komende vijf jaar is dat kinderen vaker en langer buitenspelen dan nu en dat meer kinderen en jongeren de beweegnorm halen. Dit wil zij bereiken door tien speelplaatsen op te waarderen tot buurtspeelplaatsen en grote speelplaatsen waar veel te beleven is voor de kinderen van 7 tot 12 jaar. Daarnaast gaat de gemeente actief onderzoeken hoe zij het buitenspelen kan stimuleren, door samen te werken met partners in de gemeente zoals het Sportbedrijf Rheden, Incluzio, scholen en BSO’s. Ook wil de gemeente watertappunten aanleggen bij de grote speelplaatsen.

Breder

Marc Budel, wethouder Jeugd, is blij met het nieuwe beleid: “Dit speelruimtebeleid heeft een bredere focus dan de vorige nota uit 2008. Dit was vooral gericht op het aanbieden van voldoende speelvoorzieningen. In dit beleid bepaalt hoeveel en hoelang kinderen en jongeren buitenspelen, -sporten of bewegen het succes.”

Hoe de buurt en vooral kinderen hierover denken, is volgens de wethouder cruciaal in het opstellen én uitvoeren van ons speelruimtebeleid. “In mei en juni zijn we met een aantal kinderen en jongeren al in gesprek gegaan over wat zij nodig hebben om prettig en veilig te kunnen buitenspelen. Dit hebben we verwerkt in dit beleid. En dit zullen we ook blijven doen, op het moment dat we aan de slag gaan met speelplaatsen of buitenspelen in de wijk.”

Ter inzage

Het ontwerpbeleid ligt tot en met 7 december ter inzage, via www.rheden.nl/buitenspelen. Inwoners kunnen in deze periode hun zienswijze op het ontwerpbeleid indienen. Nadat de gemeente deze zienswijzen heeft behandeld en verwerkt, zal het beleid in februari ter vaststelling aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Naar verwachting wordt komend voorjaar gestart met het uitvoeren van dit beleid.