Na een lang leven samen … alleen verder

RHEDEN – Journalist Marjon Weijzen schreef samen met rouwdeskundige Maria de Greef het boek ‘Na een lang leven samen … alleen verder’. Na het overlijden van haar vader vroeg Marjon zich af hoe iemand alleen verder gaat en een eigen identiteit opbouwt na jarenlang samenzijn. Samen met Maria kwam zij tot de conclusie dat er nog geen boek is met ervaringsverhalen van mensen die na een lang leven samen alleen komen te staan, en besloten om deze verhalen op te tekenen.

Journalist en levensverhalenschrijver Marjon Weijzen en rouwdeskundige en publicist Maria de Greef interviewden twintig senioren (70+) die na een lang leven samen hun partner verloren. De rouw om de levenspartner was vaak zwaar en heftiger dan de omgeving inschatte – maar verreweg de meeste weduwen en weduwnaars lukte het om na enkele jaren weer betekenis te geven aan de rest van hun leven.

‘Na een lang leven samen… alleen verder’ is een indringende en veelzijdige bundel met 20 interviews met ouderen die korter of langer geleden hun partner verloren. Een boek met verhalen waarin veel mensen zich zullen herkennen. Het is verkrijgbaar onder ISBN 9789493230576.