Muzikale vertelling in bibliotheek

DIEREN – In de bibliotheek in Dieren is dinsdag 9 november een muzikale vertelvoorstelling te zien, getiteld ‘Verschrompelde druiven, maar goddelijk zoet’. Dit is gebaseerd op verhalen van de Frans-Russische auteur Andreï Makine. Het vertelt over het leven in de Sovjet-Unie tijdens de Koude Oorlog, waarin ondanks de gescheiden werelden van oost en west liefde altijd mogelijk is. Het verhaal wordt ondersteund door cellomuziek door Anna Magda de Geus. De voorstelling duurt van 19.30 tot 21.00 uur.

Deze voorstelling wordt georganiseerd in het kader van Nederland Leest, de campagne van stichting CPNB ter bevordering van het lezen van boeken met ieder jaar een ander thema. Dit jaar is het thema: Over de grens. Het gaat over grenzen verleggen en je wereld vergroten met nieuwe ervaringen en verhalen, iets wat een boek bij uitstek kan doen. Tijdens Nederland Leest krijgen bibliotheekleden én bezoekers het boek De Wandelaar van Adriaan van Dis cadeau. In dit boek krijgt een Nederlander in Parijs bij een brand een hond in zijn schoot geworpen. Een hond die een andere wereld voor hem opent: die van vluchtelingen, illegalen en zwervers. Het verandert Parijs, het verandert de man: hij wil helpen, goed doen. Maar alles wat hij doet pakt anders uit.

www.bibliotheekveluwezoom.nl/nederlandleest