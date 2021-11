Moonyard Live in de De Waag

DOESBURG – Zondag 14 november zullen de heren van de band Moonyard voor het eerst op het podium in De Waag in Doesburg spelen. Deze dynamische liveband brengt echte, eerlijke muziek van de Allman Brothers, Little Feat, Stephen Stills,Tom Petty en Jackson Browne. De band speelt eigen materiaal en covers. Aanvang is 15.00 uur en de toegang is gratis.