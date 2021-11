Mooie opbrengst collecte

REGIO – In de week van 4 oktober 2021 vond de collecte voor de Dierenbescherming plaats. Met zes lopers (vijf in Eerbeek en één in Loenen) en drie bussen bij Doggylicious, De Pelikaan en de dierenarts is er in deze dorpen in totaal een bedrag van 1.560,36 euro opgehaald. Een mooie score, zeker doordat er niet zo veel collectanten waren dit jaar. Het geld gaat naar het dierenasiel in Klarenbeek, waar het onder andere wordt gebruikt voor voer en behandelingen voor de asieldieren., maar waarmee ook de dierenambulance wordt bekostigd in de streek (waaronder ook Loenen en Eerbeek vallen).

De collectanten zijn zeer tevreden. Volgend jaar vindt de collecte plaats van 2 tot en met 8 oktober.