Mindfulnessdag in Hall

HALL – Mindfulnesstrainer Jantine Peters houdt op zondag 28 november van 10.00 tot 16.00 uur een mindfulness oefendag in de cursusruimte van natuurboerderij de Mhene aan de Lendeweg 4a in Hall. In een kleine groep van maximaal 8 personen doen de deelnemers diverse oefeningen waarmee zij hun aandacht en opmerkzaamheid kunnen trainen. Denk aan mindful bewegen, een lichaamsverkenning en diverse meditaties, zittend, liggend of lopend. Bij droog weer maakt ook een korte mindful wandeling deel uit van het programma. Tussen de middag is er een vegetarische lunch. De dag verloopt voor een groot deel in stilte. Opgave kan bij Jantine Peters via tel. 06-17369599 of jantine.peters@gmail.com.

www.aandachtgeeftjekracht.nl