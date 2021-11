Midwinterhoornwandeling in Doesburg

DOESBURG – Zondag 28 november wordt in Doesburg weer de jaarlijkse midwinterhoornwandeling gehouden. Jaarlijks doen honderden wandelaars mee aan de tocht, waarbij onderweg de klanken van de midwinterhoorn te horen zijn.

Ook dit jaar kunnen de deelnemers kiezen uit routes van 7 of 10 kilometer. De wandeling van 7 kilometer is prima te doen is met kinderen en gaat onder andere over de vestingwallen, de zogenaamde batterijen van Doesburg. De 10 kilometer is voor de degenen die wat meer geoefend hebben en loopt ook buiten het centrum van Doesburg langs Het Zwarte Schaar.

Tijdens de wandeling klinken op verschillende plaatsen langs de route de mystieke warme tonen van de houten midwinterhoorns. De 14 enthousiaste leden van de Midwinterhoorngroep Doesburg blazen niet alleen op de hoorns, maar laten ook zien hoe het instrument wordt gemaakt. Op elke route zijn diverse rustpunten. Deelname kost 3 euro per persoon, kinderen tot en met 12 jaar mogen mee voor 1 euro. Start en finish zijn in het clubgebouw De Harmonie aan de Burgemeester Nahuyssingel 2a. Starten kan van 9.30 tot uiterlijk 12.00 uur, finishen tot uiterlijk 16.00 uur.

Midwinterhoornblazen behoort tot ons immaterieel cultureel erfgoed. Zondag 28 november is de eerste dag in de adventsperiode waarop geblazen mag worden. De periode van blazen loopt door tot Driekoningen op 6 januari, daarna worden de hoorns weer opgeborgen. In deze adventsperiode treedt de midwinterhoorngroep ook op bij scholen, kerstmarkten, herdenkingen en kerstconcerten. Bijzonder is ook dat de Midwinterhoornblazers in de kerstvakantie dagelijks te horen zijn in het Openluchtmuseum te Arnhem.

www.midwinterhoorngroepdoesburg.nl