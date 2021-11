Met energieneutraal en compacter gemeentehuis is Rheden klaar voor de toekomst

DE STEEG – De schilderijen zijn al van de muren en steeds meer wordt ingepakt in het huidige gemeentehuis van Rheden in De Steeg. Op 15 november moet het gebouw worden opgeleverd en verhuizen de medewerkers naar verschillende tijdelijke locaties om, als alles goed gaat, in het tweede kwartaal van 2024 terug te keren naar een compacter, energieneutraal gebouw, dat ‘meebeweegt met het Rhedense landschap’.

Al langere tijd was bekend dat het gemeentehuis van de gemeente Rheden niet meer voldeed aan de eisen van de huidige tijd. “De installaties zijn zo verouderd dat ze niet meer gerepareerd kunnen worden, er zit asbest en in het gebouw en Energielabel C, waar overheidsgebouwen aan moeten voldoen volgens het klimaatakkoord van Parijs, is onhaalbaar met het huidige gebouw”, vertelt wethouder Ronald Haverkamp.

Het gebouw was afgeschreven en de gemeente stond vorig jaar voor de keuze: of een geheel nieuw gebouw of het casco van het huidige gemeentehuis behouden en vanuit daar bouwen. Hoewel het college een voorkeur had voor de laatste optie, besloot de gemeenteraad dat een heel nieuw gemeentehuis de beste optie is. “Achteraf gezien ook maar goed”, vertelt wethouder Haverkamp. Bij de inventarisatie van de sloop werd het pand grondig onderzocht. “We willen zoveel mogelijk materiaal van het huidige gebouw hergebruiken, in het kader van circulaire sloop. Maar het bleek veel meer asbest te bevatten dan wij van tevoren gedacht hadden. De betonnen pilaren zijn gegoten in een mal gemaakt van asbest”, vertelt wethouder Haverkamp. “Dit betekent dat die asbest ook in die pilaren zit. Dit had voor problemen gezorgd als er voor de casco optie was gekozen.”

Schaapswol

Hoewel er minder van het huidige pand kan worden gebruikt dan verwacht, wordt nog steeds volop ingezet om zo veel mogelijk te hergebruiken. “We hebben alles langsgelopen om te kijken wat eventueel nog hergebruikt kan worden, van deuren tot lampen. Wat we niet meer kunnen gebruiken in het nieuwe gemeentehuis, kan elders een nieuwe bestemming krijgen”, vertelt Jenine Hingstman, projectleider. Zo komt de oude raadzaal een beetje terug op de nieuwe locatie. “Het hout wordt gedemonteerd en weer gebruikt in de nieuwe raadszaal.”

Voor het hergebruik wordt verder gekeken dan alleen de materialen die in het gemeentehuis aanwezig zijn. “We zijn aan het kijken of we het hout van bomen, die in Laag-Soeren gekapt moeten worden, kunnen gebruiken voor het maken van meubels voor in het nieuwe gemeentehuis. Ook hebben wij contact met de schaapskooi in Rheden om te kijken of we de schaapswol misschien kunnen gebruiken als isolatiemateriaal.”

Minder werkplekken

Architectenbureau Dp6 heeft een ontwerp gemaakt voor het nieuwe gemeentehuis. Het gebouw beweegt ‘met een hoekverdraaiing mee met de bocht van de IJssel’. Het nieuwe gebouw wordt een stuk compacter dan het huidige. Met 6200 vierkante meter wordt het ongeveer een derde kleiner dan het huidige gemeentehuis. Dit is mogelijk door het gebouw efficiënter te gebruiken en doordat er meer thuisgewerkt wordt.

“De trouwzaal wordt bijvoorbeeld ook gebruikt als vergaderruimte en we gaan uit van een flexfactor van 0,6. Dit betekent dat er per 100 werknemers, 60 werkplekken beschikbaar zijn”, vertelt wethouder Haverkamp. De raadszaal krijgt een prominente plek op de begane grond, zichtbaar vanaf de weg. Een bewuste keuze volgens de wethouder. “Als we vergaderen, is dat vanaf de straat te zien. Zo zien de inwoners dat wij voor hen aan het werk zijn.”

Alle parkeerplaatsen verhuizen naar de linkerkant van het gebouw. Op de plek waar nu een deel van de parkeerplaatsen ligt, rechts, komt een tuin. Een bijzonder plek wordt het hart van het gebouw. Vanuit hier kan aan de voorkant worden uitgekeken over de IJsselvallei en aan de achterzijde op Landgoed Rhederoord.

Steenbakkersverleden

Het nieuwe gemeentehuis wordt ook het gebied van duurzaamheid klaar voor de toekomst. “We willen als gemeente het goede voorbeeld geven”, vertelt Haverkamp. Het gebouw wordt energieneutraal, maakt gebruik van warmte- en koudeopslag in de bodem en van zonne-energie en wordt voorzien van groendaken. Ook aan de vitaliteit van de werknemers wordt in het nieuwe gemeentehuis gedacht. “Er komt een grote trap die werknemers moet stimuleren op met de trap te gaan en de koffieautomaten worden bijvoorbeeld op strategische plekken neergezet, zodat werknemers niet de hele dag aan hun bureau zitten, maar elkaar kunnen ontmoeten op centrale plekken.”

De gemeenteraadsleden mochten mee denken over drie onderdelen van het pand. Zo konden zij kiezen of de voorgevel van hout of van stenen gemaakt moest worden. Vanwege het steenbakkersverleden en de duurzaamheid, gaat de voorkeur van de meerderheid van de raadsleden uit naar stenen, volgens Haverkamp. Zij kiezen er naar verwachting ook voor dat het gemeentewapen in de gevel verwerkt wordt in plaats van in het glas verwerkt. Zij kozen er ook voor om de planken vanuit de oude raadzaal te gebruiken voor het plafond in de nieuwe ruimte. Eind november neemt de raad een definitief besluit over de drie keuzes.

Planning

Per 15 november komt het huidige gemeentehuis leeg te staan en voor de kerst worden er hekken omheen geplaatst. Er wordt dan allereerst begonnen met het verwijderen van het asbest. Richting de zomer wordt begonnen met de sloop van het gebouw. Naar verwachting zijn de sloopwerkzaamheden in september 2022 afgerond. Eind 2022 wordt gestart met de bouw van het nieuwe gemeentehuis.

In het tweede kwartaal van 2024 verhuizen de werknemers, als alles volgens planning loopt, naar het nieuwe gebouw. Op de gemeentewebsite worden er regelmatig updates gegeven over de vorderingen van de sloop en bouw.

KADER

Totdat het nieuwe gemeentehuis in gebruik wordt genomen kunnen inwoners van Rheden op andere locaties terecht voor burgerzaken zoals het aanvragen van paspoort, rijbewijs en het afhalen van zakken voor de inzameling van plastic.

Servicecentrum Velp – De Overtuin 6, 6881 TT Velp

· Maandag van 13.00 tot 17.00 uur

· Dinsdag t/m donderdag van 09.00 tot 17.00 uur

· Vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur

Dinsdag en vrijdag alleen geopend voor producten zonder afspraak of algemene vragen.

Servicecentrum Dieren – Ericaplein 5a, 6951 CP Dieren

· Dinsdag van 09.00 tot 17.00 uur

· Vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur

Op deze locatie kunnen inwoners dinsdag en vrijdag binnenlopen met hun vraag. Voor complexe zaken maakt de baliemedewerker een afspraak.

Bezoekadres Gemeentehuis – President Kennedylaan 104-108 (vanaf 15 november)

Tot 12 november 2021 is gemeentehuis De Steeg nog geopend. Vanaf 15 november is de locatie aan de President Kennedylaan 104-108 open voor:

· Klanten van werk en inkomen

· Bezoek (ambtelijk en bestuur)

· Goederenontvangst