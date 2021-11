Meer bomen en struiken voor kwaliteitsimpuls landschap

KLARENBEEK – Maar liefst 40 bewoners uit het buitengebied van de gemeente Apeldoorn doen mee aan twee projecten van Stichting Landschapsbeheer Gelderland, waarbij zij streekeigen bomen en struiken planten om de biodiversiteit te versterken. Het gaat om de projecten ‘Kwaliteitsimpuls Lieren/Oosterhuizen/Beekbergen’ en ’24 Biodiversiteitsplannen Beemte-Broekland’.

Vijftien inwoners uit Beekbergen, Lieren en Oosterhuizen mee aan de ‘Kwaliteitsimpuls’, die Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) organiseerde in samenwerking met de Dorpsraad Beekbergen-Lieren en Dorpsraad Oosterhuizen. Zij planten 145 bomen en 7000 struiken op hun terrein. Zaterdag 20 november ontvingen zij hun beplanting in een drive-through bij afhaaldepot De Woudhof in Klarenbeek.

De uitvoering van beide projecten is in handen van SLG. Alle deelnemers zijn door een adviseur van SLG bezocht. Voor ieder terrein is een inrichtingsplan gemaakt, dat past binnen het landschapstype van de bewoners en dat de biodiversiteit versterkt. Via deze actie worden de erven en kavelgrenzen verfraaid met streekeigen beplanting, zoals een elzensingel, struikenrij, haag, hoogstamboomgaard of combinatie van mogelijkheden. Het gaat om bomen en struiken die in het landschap passen en in ons land voorkomen.

Met de aanplant van inheemse bomen en struiken die een langere periode bloeien wordt voedsel- en nestgelegenheid voor vogels, vlinders, wilde bijen en insecten gecreëerd. De meidoorn bijvoorbeeld bloeit in het voorjaar en geeft voedsel voor wilde bijen en in het najaar komen de bessen waar vogels van smullen. Ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt krijgt een erf meerwaarde wanneer er inheemse soorten staan.

Bewoners deden een eigen bijdrage en konden gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden. De projecten ’24 Biodiversiteitsplannen Beemte-Broekland’ en ‘Kwaliteitsimpuls Lieren/Oosterhuizen/Beekbergen’ worden mede gefinancierd door de provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn.