Meedenken over Soerens plein

LAAG-SOEREN – Inwoners van Laag-Soeren wordt gevraagd mee te denken over een nieuwe inrichting voor het plein aan de Cruyshoevelaan, Bosrichterlaan en Jan Lighthartlaan. Het plein is toe aan een grondige herinrichting. Het huidige ontwerp dateert alweer van lange tijd geleden en de muziektent is in de huidige staat niet meer veilig voor gebruik. Afgelopen zomer hebben direct aanwonenden van het plein in een enquête hun voorkeuren uitgesproken over de herinrichting. Uitgangspunt daarbij was dat de functie van de evenementenlocatie en het groen bewaard zouden blijven. Op basis van de uitkomsten heeft de gemeente een ontwerp gemaakt. Deze is donderdag 11 november te zien in de Ik buurt mee!-keet, die dan tussen 17.00 en 18.30 uur op het plein staat. Ook kinderen zijn van harte welkom, want er is ruimte in het plan voor een extra speeltoestel en zij mogen daarover meedenken.