Meedenken in Gebiedsproces Natuurinclusief Brummen

BRUMMEN – Boeren uit de gemeente Brummen zijn begin december welkom bij één van de gebiedsbijeenkomsten over het gebiedsplan voor Brummen. Binnenkort start het proces om tot een plan te komen voor de ontwikkeling van de landbouw in relatie tot natuur, landschap, klimaat en stikstof.

Brummen ligt geheel in de overgangszone van Natura 2000-gebied en is aangemerkt als NIL kerngebied (natuurinclusieve landbouw). Voor de realisatie van het gebiedsplan komt in 2022 budget vrij vanuit het programma Agrifood en vanuit de Gelderse Maatregelen Stikstof van de provincie. Dit budget is bedoeld om agrariërs daadwerkelijk financieel te ondersteunen om hun bedrijfsvoering meer natuurinclusief te maken.

Het gebiedsproces is een kans om de bovenstaande opgaven samen concreet aan te pakken. Projectbegeleider Happyland nodigt daarom alle Brummense boeren uit voor (een van) drie bijeenkomsten voor de deelgebieden Brummen Noord, WaardeVOL Brummen of Brummen Zuid. Boeren uit het gebied WaardeVOL Brummen zijn welkom op zaterdag maandag 6 december tussen 10.30 uur en 12.00 uur. Brummen Zuid is maandag 13 december tussen 10.30 en 12.00 uur aan de beurt, Brummen Noord van 13.30 tot 15.00 uur. De bijeenkomsten zijn bij De Vroolijke Frans in Brummen (Broek). Agrariërs kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@happyland.nl.