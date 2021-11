Meditatie in de Oude Jan

VELP – Dinsdagavond 16 november is er weer een meditatie in de Oude Jan. Meditatie is een moment van verstilling, onthaasten, reflectie op een tekst en op de eigen levensweg. Aan de hand van muziek en meditatieoefeningen wordt de innerlijke stilte opgezocht. De bijeenkomst begint om 20.00 uur met koffie en thee. Na tien minuten begint de meditatie. De kerk wordt rond 21.00 uur in stilte verlaten.