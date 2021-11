Max Stemerdink pakt zijn eerste kartoverwinning

DE STEEG – Dat is nog eens je seizoen op een goede manier afsluiten: twee racewinsten en de eerste dagzege in je carrière. Logisch dat karter Max Stemerdink glunderend zijn verhaal deed op het circuit van Genk. Daar was de 17-jarige karter uit De Steeg zondag de beste in de senioren-klasse tijdens de laatste ronde van het Nederlands kampioenschap Rotax Max.

“Van start tot finish één, dat was wel mooi”, zei Max na afloop van de finale. “In de prefinale startte ik als achtste en ben ik naar één gereden. Dat ik als achtste moest starten, kwam doordat de kwalificatie gewoon niet goed was. In de kwalificatie was ik een beetje te wild, ik wilde te veel en ging een paar keer van de baan. Toen kwam ik een seconde tekort. Maar de snelheid in de races was wel goed.”

Dat bleek, want in de prefinale kwam Max met ruim twee seconden voorsprong over de finish, in de finale was die voorsprong zelfs meer dan vijf seconden. Dat hij zo enorm snel was, had hem niet eens echt verbaasd. “Vorige week was ik tijdens de Golden Trophy ook al snel. In de prefinale zag ik vandaag dat ik de juiste snelheid had. Ik reed zo naar rijders toe, dat was heel fijn.”

Hij vervolgde: “Ik was vooral gefocust op waar de grip lag en hoe hard ik kon gaan. Dat heb ik de hele race gedaan en ik ben niet eens heel snel dit weekend. Op de Landsard was ik ook heel snel, maar toen vloog ik in de finale van de baan. Nu heb ik eindelijk gewonnen, dus ik ben heel blij.”

Het betekende zijn eerste dagoverwinning ooit in het karten. Dat maakte zijn zege natuurlijk extra bijzonder. “Ik had wel al veel heats gewonnen dit jaar, maar nog niet de finale.” Hoe hij het had geflikt? “Gewoon netjes rijden en vooral concentreren. Wanneer kun je inhalen, waar ligt de grip?”

Max debuteerde in 2019 op vijftienjarige leeftijd al in de senioren-klasse. “Maar toen heb ik alleen de laatste paar wedstrijden van het NK gereden. Dus eigenlijk is het mijn tweede jaar in deze klasse. Het gaat er hevig aan toe, maar ik heb bijna niet gevochten vandaag. Ik reed mijn eigen rondjes.”

Dat die rondjes in met name de finale in zo’n grote voorsprong zouden resulteren, had hij niet verwacht. “Ik kon het eerst niet geloven. Ik keek achterom en het gat was zo groot. Dat was heel fijn. Een topweekend? Dat kun je wel zeggen. Het was ook nog eens de laatste race van het seizoen, dus dit is een fijne afsluiter.”

Helaas voor Max greep hij net geen ticket voor de Grand Finals, het officieuze WK voor Rotax Max-rijders. “Die heb ik in het BNL-kampioenschap net gemist. Dat is jammer, maar dit is een supermanier om mijn seizoen af te sluiten.”

Wat hij volgend jaar precies gaat doen in het karten, weet hij nog niet precies. Maar zijn eclatante dagoverwinning bij de Senioren smaakte uiteraard naar meer. “Dus volgend jaar gaan we waarschijnlijk weer bij de Senioren rijden, en misschien ook KZ (konigsklasse van het NK, red.). Daar gaan we over nadenken. Maar nu ik voorin kan meerijden, is het leuk om een keer voor het kampioenschap te vechten. Dat lukte dit jaar in de BNL al, maar miste ik in het laatste weekend de snelheid. Hopelijk komt het dan volgend jaar wel goed!”

Foto: Oswald Paret/RaceXpress.nl