Marc Koch erelid van Rheko

RHEDEN – Marc Koch is tijdens de ledenvergadering van CKC Rheko benoemd tot erelid van de Rhedense korfbalvereniging. Marc is al lid sinds november 1977, hij is toen gaan korfballen na zijn huwelijk met Gerda. Van begin af aan heeft hij diverse vrijwilligersfuncties vervuld binnen de vereniging. Marc is begonnen bij de recreatiecommissie, was wedstrijdsecretaris, lid van de kantinecommissie, hielp bij het oud papier ophalen, was vice-voorzitter en tot twee keer toe waarnemend voorzitter. Ook was, en is hij nog steeds, een trouwe bezoeker van de thuiswedstrijden van Rheko 1. Verder was Marc mede-initiatiefnemer om van een grasveld naar kunstgrasveld te gaan en maakte hij zich hard om Rheko duurzaam te maken en afval te scheiden. Tegenwoordig maakt Marc deel uit van de maandagmorgengroep en doet hij klusjes en ruimt de spullen op die op de zaterdag zijn blijven liggen. Ook ruimt hij zwerfafval op in het kader van ‘schoon belonen’. Marc is kortom een jarenlang actief en betrokken Rheko-lid.