Locatiekeuze Logistiek Centrum Eerbeek uitgesteld

EERBEEK – De locatiekeuze voor het Logistiek Centrum Eerbeek wordt nog even uitgesteld. Dat is besloten in een vergadering van de Stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030. De bestuurders, die zitting hebben in de Stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030, hebben aangegeven op basis van de informatie die nu beschikbaar is, geen advies uit te kunnen brengen over de locatiekeuze voor het centrum. Zij willen graag meer inzicht in de effecten op milieu en omgeving alvorens zij een besluit kunnen nemen. Het onderwerp staat op 6 december opnieuw op de agenda van de Stuurgroep Eerbeek-Loenen 2030 geagendeerd worden. Naar verwachting zal Gedeputeerde Staten van Gelderland in december van dit jaar een besluit nemen over de locatie van het Logistiek Centrum Eerbeek.