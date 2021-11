Lintje voor Yvonne Versteege

DE STEEG – Yvonne Versteege was tijdens de lintjesregen in april al benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, maar kon toen wegens ziekte haar lintje niet in ontvangst nemen. Daarom kwam burgemeester Carol van Eert woensdagmiddag 3 november alsnog naar haar toe in Maisin du Steeg in De Steeg om het lintje op te spelden en een mooie bos bloemen te overhandigen.

Yvonne Versteege uit Dieren verricht al vanaf 1993 diverse vrijwilligersactiviteiten. Zij zet zich onvermoeibaar en vol overgave in en helpt mensen graag persoonlijk. Door de jaren heen is zij samen met haar echtgenoot bijzonder betrokken geweest bij het kerkelijk leven en is zijn een zeer gewaardeerd lid van de kerk. Met name voor het kinderwerk (onder andere de. Kindersabbatschool, projecten zoals Kids & Discipleship, kinderevangelisatie (Spetterfeest en vakantiebijbelfeest) zet zij zich vol enthousiasme in en heeft van hieruit ook veel bestuurlijke functies vervuld.

Ook haar enorme inzet voor kwetsbare vluchtelingen schept bewondering. Ze houdt zich bezig met vluchtelingenwerk en maatschappelijke dienstverlening in zowel de gemeente Rheden als bij de Kerk van de Zevende-dags Adventisten in Apeldoorn. Versteege is betrokken bij Ouderenwerk van de Stichting Stoer, niet alleen in de gemeente Rheden, maar ook in de gemeenten Zutphen, Doetinchem en Apeldoorn. Ze was onder andere meer dan 13 jaar vrijwillig ouderenadviseur.

Foto: Theo Jansen