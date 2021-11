Lezing Stephan Enter

BRUMMEN – Schrijver Stephan Enter komt op uitnodiging van De Boekensteun op dinsdag 23 november naar de bibliotheek in Brummen. Hij verzorgt hier een lezing over onder andere zijn roman Pastorale uit 2019. Hierin beschrijft hij de ontkerkelijking van de jaren tachtig. Bovendien weet hij op indringende, soms zelfs woedende, wijze de consequenties van de bijna mensonterende behandeling van Molukkers in sommige Nederlandse dorpen te beschrijven.

Enter groeide op in Barneveld (1973) en ging daarna aan de Rijksuniversiteit Utrecht zowel Nederlandse taal- en letterkunde als Keltische talen en cultuur studeren. Hij debuteerde in 1999 met de verhalenbundel Winterhanden. Voor de roman Grip (2011) ontving de schrijver zowel de AKO Literatuurprijs, de Gouden Boekenuil Lezersjuryprijs en de F. Bordewijksprijs. Een jaar later werd de C.C.S. Croneprijs, de tweejaarlijkse oeuvreprijs van de stad Utrecht, toegekend aan Enter.

Vooraf aanmelden en betalen voor deze activiteit via www.bibliotheekbrummenvoorst.nl is verplicht. Voor donateurs van de Boekensteun is de entree gratis en de niet donateurs betalen 5 euro. De lezing begint om 20.00 uur.