Lezing over water op de Veluwe

DOESBURG – Op woensdag 17 november verzorgt prof. dr. Flip Witte bij het Nut Departement Doesburg een lezing over waterbeheer op de Veluwe. Waarom stroomt er nog maar zo weinig water door de beken van de Veluwe en wat zijn de gevolgen van de klimaatverandering? Witte geeft tijdens deze lezing antwoord op deze vragen. In een brede inleiding vertelt hij hoe het grondwater ontstaat, hoe het stroomt en hoe het wordt benut door mens en natuur. Daarna spitst de lezing zich toe op het grondwater van de Veluwe en de Veluwezoom.

Flip Witte studeerde af in 1983 aan de toenmalige landbouwhogeschool van Wageningen. Hij heeft verschillende onderzoeksfuncties vervuld. Daarbij lag afwisselend de nadruk op de hydrologie, dan wel de ecologie. Van 2007 tot 2019 was hij bijzonder hoogleraar in de ecohydrologie bij de groep Systeemecologie van de Vrije Universiteit.

De lezing is in de Gasthuiskerk en begint om 20.00 uur, de zaal opent om 19.30 uur. Voor leden van het Nut is de entree gratis. Niet-leden betalen 7,50 euro. Vooraf aanmelden via nutdoesburg@gmail.com is gewenst.