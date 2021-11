Lezing over Frida Kahlo

DOESBURG – Kunsthistorica Monique Hafkamp verzorgt woensdag 24 november in het Kunstlab in Doesburg een lezing over Frida Kahlo. Dit naar aanleiding van de tentoonstelling die momenteel te zien is in het Drents Museum in Assen. Frida Kahlo en haar werk staan deze avond centraal, maar om haar kunst beter te kunnen begrijpen, wordt ook een globaal overzicht gegeven van de gebeurtenissen in Mexico vanaf de opkomst en ondergang van de Azteken. De lezing begint om 20.00 uur en duurt ongeveer 2 uur. Aanmelden kan tot 10 november via elzabouwman@gmail.com, na die datum alleen als er nog plaats is. De kosten bedragen 12.50 euro. Het Kunstlab is gevestigd aan de Ooipoortstraat 21 in Doesburg.