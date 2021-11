Lezing Bas de Gaay Fortman

DIEREN – In het kader van het 50-jarig jubileum verzorgt Bas de Gaay Fortman zondagmiddag 21 november vanaf 14.00 uur een lezing in de Emmaüskerk in Dieren. Deze is getiteld ‘Samen op weg’. Bas de Gaay Forman was in de jaren zeventig politicus en wetenschappen en het gezicht van de Politieke Partij Radicalen. De Gaay Fortman was een goed spreker met redenaarstalent en een markant parlementslid.

De kerk neemt in zijn leven een belangrijke plaats in. In 1973 geeft hij aan dat zijn gezin vrijwel iedere zondag naar de kerk gaat. Naast de gereformeerde kerk in Ermelo ging het gezin toen ook graag naar de RK Emmaüskerk in Dieren, vanwege de aansprekende en inspirerende jongerenvieringen. Nu, bijna 50 jaar later, komt hij samen met zijn vrouw weer naar de Emmaüskerk in Dieren, dit keer om te spreken.