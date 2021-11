Lezen in Nieuwe Bijbelvertaling

DOESBURG – Het Leger des Heils biedt in Doesburg een korte cursus aan over de Nieuwe Bijbelvertaling. In drie avonden lezen de deelnemers samen over de verwachting van Kerst en de opmaat naar Advent. Er wordt intensief gelezen, ontdekt wat er staan en van elkaar geleerd. De bijeenkomsten zijn op donderdagen 11, 18 en 25 november, van 19.30 tot 21.00 uur in het gebouw van het Leger des Heils aan de Zandbergstraat 15 in Doesburg. Aanmelden kan via arnold.vellekoop@legerdesheils.nl.