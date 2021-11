Lekker spelen op Groeivorm

DOESBURG – Groeivorm, het beeld dat in het park achter basisschool De Horizin in Doesburg staat, was in slechte conditie. Op initiatief van Ina Timmer, die beeldenwandelingen door de stad verzorgt, werd het opgeknapt. De komende jaren kan er weer naar hartenlust op worden gespeeld.

Theo Renieri maakte het kunstwerk in 1980, toen zijn eigen kinderen op de school zaten, toen nog de Prinses Ireneschool. Renieri noemde het een speelobject, om aan te geven dat het niet zomaar een kunstwerk was, maar echt bedoeld om op te spelen. Dat hebben de kinderen de afgelopen jaren dan ook intensief gedaan. “Ook mijn kinderen zaten hier op school”, vertelt Ina Timmer. “En het leuke is dat de kinderen van nu nog steeds dezelfde spelletjes doen op het toestel. Het is echt versleten door het spelen.”

Het gevolg: een speelobject waar de kleur langzaam van verdween en dat wat scherpe randen begon te krijgen. “Het zag er niet uit en ik was bang dat er niets van zou overblijven. Het hoort zo bij deze school en ik zou het heel jammer vinden als het ooit weg zou gaan”, vertelt Timmer. “Het is een stukje cultureel erfgoed van Doesburg.”

Directeur Marieke Vermeulen van De Horizon wilde direct meewerken aan restauratie, maar schrok zich een hoedje toen het werk aangetast bleek door betonrot. “Dat betekent dat er een flink prijskaartje aan zou hangen en dat geld heeft de school niet.” Gelukkig deed de Gestichten een duit in het zakje en zo werd Groeivorm opgeknapt en klaargemaakt voor de toekomst. Donderdag 4 november werd het officieel onthuld door leerlingen Lieke en Dari, samen met Ina.

Foto: Ina Timmer samen met leerlingen Dari en Julias bij het gerestaureerde speel- en kunstobject Groeivorm