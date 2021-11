Leger des Heils collecteert

REGIO – In de week van 29 november tot en met 4 december gaan de collectanten van het Leger des Heils de straat weer op voor de landelijke collecte. De opbrengst van de collecte is bestemd voor het buurtwerk van de organisatie. Verspreid over Nederland heeft het Leger ruim honderd buurthuiskamers, bedoeld voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen. Doel van de huiskamers is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. Hier kunnen mensen terecht voor een kop koffie, een praatje, maaltijd, een (pastoraal) gesprek of bijvoorbeeld tweedehands kleding. Op steeds meer locaties wordt ook schuldhulp en huiswerkbegeleiding geboden, aangevuld met lokale activiteiten. Het overgrote deel van de buurthuiskamers is niet gesubsidieerd, waardoor het bestaan volledig afhankelijk is van giften en donaties.

Voor wie niet aan de deur kan geven, heeft het Leger des Heils een mogelijkheid gecreëerd om online aan de collecte te geven. Op doneren.legerdesheils.nl is daarover meer informatie te vinden.