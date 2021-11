Ledenvergadering Rhedens Dorpsbelang

RHEDEN – Rhedens Dorpsbelang komt donderdag 18 november bijeen voor de algemene ledenvergadering. Deze begint om 20.00 uur en wordt gehouden in Ons Huis. Op de agenda staan onder andere de bezetting van het bestuur, het voorstellen van de nieuwe voorzitter en het 90-jarig bestaan van het Rhedens dorpsbelang. Tevens verzorgt Arthur Hofstad, adviseur Rhedense Klimaataanpak, een presentatie over de energietransitie en een presentatie over de ontwikkelingen met betrekking tot de Veluwezoom. Nieuwe ideeën ten aanzien van de genoemde of andere onderwerpen zijn meer dan welkom, evenals mensen die mee willen doen met de werkgroepen. Belangstellenden kunnen een e-mail sturen naar info@rhedensdorpsbelang.nl.