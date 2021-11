La Divina Commedia

TONDEN – Op maandagavond 8 november verzorgt Nelleke Schiphorst met hulp van Barbara Heldring een inleiding op ‘De goddelijke komedie van Dante Alighieri. Dit gedicht in drie delen beschrijft de reis langs hel, vagevuur en paradijs. Het vormt een hoogtepunt in de wereldliteratuur, rond 1300 in Italië. Het levenswerk van Dante is, na de bijbel, het meest geïllustreerde boek ter wereld. De lezing begint om 19.30 uur en wordt gehouden aan de Sterrenbosweg 6 in Tonden. De kosten bedragen 5 euro. Aanmelden kan bij Barbara Heldring, tel. 06-13634894 of barbaraheldring@gmail.com.