La Divina Commedia

TONDEN – Op veler verzoek verzorgt Nelleke Schiphorst nogmaals haar inleiding over La Divina Commedia van Alighieri Dante, op maandag 22 november vanaf 19.30 tot 22.00 uur in clubhuis De Sterre in Tonden. Dante beschreef zijn reis langs hel, vagevuur en paradijs rond 1300 in Italië. Dit levenswerk vormt een hoogtepunt in de wereldliteratuur en was voor veel schilders, door de eeuwen heen. Kosten zijn 5 euro per persoon. Opgeven kan bij Barbara Heldring tel. 06-13634894 of barbheldring@gmail.com.