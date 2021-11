Koor Spirit zoekt vernieuwing en uitbreiding

KLARENBEEK – Koor Spirit in Klarenbeek is op zoek naar muzikale begeleiding van een pianist of organist of andere passende muzikale begeleiding. Daarnaast zijn ook nieuwe koorleden van harte welkom. Er is vooral behoefte aan sopranen en mannenstemmen.

Zangkoor Spirit zingt eens per maand in een gebedsviering in Het Boshuis in Klarenbeek en zes keer per jaar in verzorgings- of verpleeghuizen in de omgeving. Verder wordt ondersteuning geboden bij uitvaartvieringen. Zo staat op zondag 12 december de jaarlijkse kerstsamenzang op het programma, waar Spirit de begeleiding verzorgt. De zangers repeteren elke donderdagavond, van 19.30 tot 21.00 uur in Het Boshuis.

Voor een goede voorbereiding op de komende repetitieavonden en uitvoeringen, komt zangpedagoge Heleen van de Berg op donderdagavond 4 november de zangers en zangeressen ondersteunen met uitleg over ademhalingstechniek en stemoefeningen. De aanvang van deze bijeenkomst is om 19.30 uur.

Dirigent Willy Berends vertelt: “Zingen maakt je blij en is goed voor lichaam en geest. Neem gerust een partner of een goede buur mee en loop geheel vrijblijvend eens bij ons binnen. Wat is er mooier om in een hechte groep samen te zingen en contact te hebben met anderen? Vernieuwing is nodig om te blijven voortbestaan. Doe mee, met zang of ander muzikaal talent. Iedereen is welkom.” Wie interesse heeft, kan binnenlopen bij Het Boshuis aan de Kerkweg 2 in Klarenbeek om te luisteren en te ervaren hoe een repetitieavond verloopt.

Willy Berends, tel. 055-5062591.